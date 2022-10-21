Эксперт объяснил, как военное положение в новых регионах отразится на частичной мобилизации

Введение военного положения в новых регионах России обозначает происходящие там боевые действия и не окажет существенного влияния на частичную мобилизацию. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой».

«Военное положение закрепляет то, что там происходило ранее. Просто сейчас будут определенные моменты, связанные с комендантским часом, ужесточением пропускного режима, проверками и т. д. А призыв — это призыв», — указал эксперт.

Дандыкин отметил, что введение режимов повышенной готовности связано с высокой террористической угрозой.

«Готовность у нас определена так: сначала идут регионы, в которых введено военное положение, потом приграничные области и центральный округ», — подчеркнул собеседник издания.

По словам Дандыкина, в регионах с военным положением не будут мобилизовывать всех мужчин призывного возраста. Эксперт указал, что многие из них служили в украинской армии, «это нужно проверять».

«Когда у нас в Крыму прошел референдум, там тоже была проверка. Большинство остались служить в российской армии. Кстати, та бывшая украинская бригада воюет очень хорошо. В новых регионах, видимо, будут другие действия. В частности, должно быть создание территориальной обороны», — объяснил эксперт.

Дандыкин допустил, что в регионах со средним уровнем реагирования могут организовать тероборону, однако все возможные меры остаются на усмотрение губернаторов.

