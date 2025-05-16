Россия вернула на родину 34 погибших военнослужащих

Россия и Украина провели процедуру обмена телами военнослужащих. Россия вернула украинской стороне 909 тел, а получила в ответ — 34. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Глава МИД Турции призвал Россию и Украину к прекращению огня

Предыдущий обмен телами между Россией и Украиной произошел 18 апреля. Тогда России отдали тела 41 бойца, Украине получила 909 тел.

Украина готова к полному прекращению огня, а также к переговорам на самом высоком уровне, заявил сегодня глава украинского министерства обороны Рустем Умеров, возглавляющий переговорную группу Украины в Стамбуле.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры