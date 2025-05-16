Россия вернула на родину 34 погибших военнослужащих
Россия и Украина провели процедуру обмена телами военнослужащих. Россия вернула украинской стороне 909 тел, а получила в ответ — 34. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Предыдущий обмен телами между Россией и Украиной произошел 18 апреля. Тогда России отдали тела 41 бойца, Украине получила 909 тел.
Украина готова к полному прекращению огня, а также к переговорам на самом высоком уровне, заявил сегодня глава украинского министерства обороны Рустем Умеров, возглавляющий переговорную группу Украины в Стамбуле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru