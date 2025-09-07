Премьер-министр Японии решил покинуть свой пост

Глава правительства Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, сообщила телерадиокомпания NHK.

Уточняется, что решение японского политика было продиктовано желанием Исибы не допустить раскола в правящей Либерально-демократической партии, которую он возглавляет.

Премьер Литвы Палуцкас уведомил президента об уходе в отставку

«В связи с необходимостью принятия решения о проведении внеочередных президентских выборов ЛДП 8 сентября премьер-министр Исиба решил уйти в отставку», — уточняет NHK.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил президенту республики Гитанасу Науседе о своей отставке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
