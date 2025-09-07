Премьер-министр Японии решил покинуть свой пост
Глава правительства Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, сообщила телерадиокомпания NHK.
Уточняется, что решение японского политика было продиктовано желанием Исибы не допустить раскола в правящей Либерально-демократической партии, которую он возглавляет.
«В связи с необходимостью принятия решения о проведении внеочередных президентских выборов ЛДП 8 сентября премьер-министр Исиба решил уйти в отставку», — уточняет NHK.
Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил президенту республики Гитанасу Науседе о своей отставке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер-министр Японии решил покинуть свой пост
- В «Газпроме» предупредили Евросоюз о грядущих проблемах с газоснабжением
- Киев в дыму: Россия и Украина обменялись ночными воздушными атаками
- Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ компании Запада
- Кравцов отреагировал на идею отмены домашнего задания в школах
- Скандалы, фильмы о Чечне и Сокуров: Чем запомнился 82-й Венецианский кинофестиваль
- Абрамов: Планка возраста молодежи может быть повышена до 45 лет
- СМИ: Соединяющие Европу с Азией и Африкой подводные кабели перерезали в Красном море
- СМИ: После массированного удара горит здание правительства Украины
- Предложено закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru