Кравцов отреагировал на идею отмены домашнего задания в школах
Домашнее задание является основой учебного процесса в школах и помогает закрепить пройденный материал, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Так он отреагировал на предложение об отмене заданий дома для школьников. «Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — указал министр.
Кравцов отметил, что ранее, при отсутствии нормирования, школы могли назначать любые объемы домашнего задания, или вовсе их не давать.
Партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму проект закона об отмене домашнего задания для школьников по выходным дням, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
