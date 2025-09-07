Кравцов отреагировал на идею отмены домашнего задания в школах

Так он отреагировал на предложение об отмене заданий дома для школьников. «Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — указал министр.

Кравцов отметил, что ранее, при отсутствии нормирования, школы могли назначать любые объемы домашнего задания, или вовсе их не давать.

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму проект закона об отмене домашнего задания для школьников по выходным дням, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

