Кравцов отреагировал на идею отмены домашнего задания в школах

Домашнее задание является основой учебного процесса в школах и помогает закрепить пройденный материал, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Госдума может отменить классическую «домашку» в школах

Так он отреагировал на предложение об отмене заданий дома для школьников. «Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — указал министр.

Кравцов отметил, что ранее, при отсутствии нормирования, школы могли назначать любые объемы домашнего задания, или вовсе их не давать.

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму проект закона об отмене домашнего задания для школьников по выходным дням, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МинпросветОбразованиеШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры