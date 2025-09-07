Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ компании Запада
Западные компании, которые поддерживали и финансировали Вооруженные силы Украины, рассматриваются как враги Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
При этом он указал, что Москва готова к диалогу с иностранными брендами, которые, уходя с российского рынка, выполнили все свои обязательства.
Успех российских компаний может помешать возвращению иностранных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ компании Запада
- Кравцов отреагировал на идею отмены домашнего задания в школах
- Скандалы, фильмы о Чечне и Сокуров: Чем запомнился 82-й Венецианский кинофестиваль
- Абрамов: Планка возраста молодежи может быть повышена до 45 лет
- СМИ: Соединяющие Европу с Азией и Африкой подводные кабели перерезали в Красном море
- СМИ: После массированного удара горит здание правительства Украины
- Предложено закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни
- СМИ: Стало известно о планах Трампа встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее
- Китай потребовал удалить видео беседы Путина и Си о жизни до 150 лет
- СМИ: За денежные сборы в школах могут привлечь к ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru