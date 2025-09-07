Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ компании Запада

Западные компании, которые поддерживали и финансировали Вооруженные силы Украины, рассматриваются как враги Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Извинений недостаточно!»: Путин назвал условия возвращения западных компаний

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он указал, что Москва готова к диалогу с иностранными брендами, которые, уходя с российского рынка, выполнили все свои обязательства.

Успех российских компаний может помешать возвращению иностранных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

