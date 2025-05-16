Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к полному прекращению огня

Украина готова к полному прекращению огня, а также к переговорам на самом высоком уровне. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров.

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По его словам, цель приехавшей в Стамбул делегации Украины - «найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру».

«Мир возможен только при условии, что РФ проявит готовность к конкретным действиям», - заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так как российский лидер Владимир Путин не прилетел в Турцию, то и ему там «делать нечего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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