Глава МИД Турции призвал Россию и Украину к прекращению огня

Выступая с приветственным словом на российско-украинском саммите в Стамбуле, он отметил, что эти переговоры «определят возможность встречи глав двух стран».

«Мы верим, что она может привести к миру», — заключил он, после чего открытая часть встречи завершилась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской делегации на переговорах с Украиной есть все необходимые установки, сообщает RT.