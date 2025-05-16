Глава МИД Турции призвал Россию и Украину к прекращению огня
16 мая 202513:57
Россия и Украина должны договориться о прекращении огня. С таким призывом выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Выступая с приветственным словом на российско-украинском саммите в Стамбуле, он отметил, что эти переговоры «определят возможность встречи глав двух стран».
«Мы верим, что она может привести к миру», — заключил он, после чего открытая часть встречи завершилась.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской делегации на переговорах с Украиной есть все необходимые установки, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru