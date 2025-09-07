Собянин заявил о готовности Москвы к новому отопительному сезону
Москва полностью готова к новому отопительному сезону. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в период с мая по август было подготовлено 74 тысячи зданий, а системы центрального отопления обновили в рамках региональной программы капремонта более чем в 600 домах.
«Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива — при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели», — добавил столичный мэр.
Собянин отметил, что 157 автобаз коммунальной техники находятся в полной готовности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 10 млрд рублей было направлено российским регионам в 2024 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
