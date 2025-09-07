СМИ: Газманова госпитализировали после концерта на Камчатке

Сообщается, что Газманов ушиб палец, выступая на ярмарке «Елизовская осень». В больнице певцу сделали рентген, травма оказалась легкой.

Газманов также сфотографировался с персоналом медучреждения.

Ранее народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

