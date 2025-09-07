Скандалы, фильмы о Чечне и Сокуров: Чем запомнился 82-й Венецианский кинофестиваль

Ну а премию Луиджи ди Лаурентиса, награду за лучший дебют, вручаемую по итогам всех фестивальных программ, получила Настя Коркия, россиянка, ныне живущая в Европе и показавшая свой первый фильм в параллельной программе Giornate degli Autori (Авторские дни). Ее «Короткое лето» / «Short Summer» - драма о восьмилетней девочке, которая проводит лето в деревне у бабушки с дедушкой и фоном часто слышит по телевизору новости о войне в Чечне. Интересно, что приз аудитории «Авторских дней» получил еще один фильм о ребенке и его восприятии чеченской войны. Это автофикшн «Память» Владлены Санду, переехавшей с семьей в Чечню в 1994 году и вскоре оказавшейся в эпицентре событий. Сейчас она живет в Амстердаме, «Память» - также ее дебют.

Ближе к концу фестиваля вне конкурса показывали и монументальный пятичасовой проект Александра Сокурова «Дневник режиссера», классика мирового кино, которого очень любят в Италии. Фильм представляет собой хронику жизни в СССР с 1957 по 1991 годы. Режиссер методично вспоминает год за годом, разделяя воспоминания цифрами — 1957, 1958,.. Это не личные воспоминания, в основном это именно о том, что происходило в стране. И если в кадре идут пропагандистские зарисовки советской жизни, бесконечные «Голубые огоньки» и надои, и все это под бодрый голос комментатора, то сверху на эти кадры наложены короткие тексты о том, что происходило в мире и в СССР в это время, но с другого ракурса, не с точки зрения пропаганды. От протеста советских диссидентов против вторжения в Чехословакию до битломании. Эта неторопливая почти медитативная хроника с минимальным присутствием в кадре самого Сокурова позволяет заметить, как Советский Союз во второй половине XX века, в постсталинские времена, мог бы сблизиться с миром, но как пропаганда помогала стране отделяться, сепарироваться, жестко замыкаться на себе.