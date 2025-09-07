В «Газпроме» предупредили Евросоюз о грядущих проблемах с газоснабжением

В течение предстоящего отопительного сезона, если зима будет холодной, Евросоюз может столкнуться с серьезными проблемами с газоснабжением. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он также добавил, что у Евросоюза остается все меньше времени для подготовки к возможным трудностям.

Аналитик Юшков: Китай пока не готов подписать контракт по «Силе Сибири 2»

Как отмечает ассоциация Gas Infrastructure Europe, к началу сентября текущего года европейские хранилища восполнены лишь на две трети от того объема газа, который отобрали из резервуаров прошлой зимой. Разрыв достиг 18,9 млрд кубометров (это второе наибольшее значение на 1 сентября).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трубопроводные поставки газа из России в Китай смогут достичь 100 млрд кубометров в год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

