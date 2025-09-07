В «Газпроме» предупредили Евросоюз о грядущих проблемах с газоснабжением

В течение предстоящего отопительного сезона, если зима будет холодной, Евросоюз может столкнуться с серьезными проблемами с газоснабжением. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он также добавил, что у Евросоюза остается все меньше времени для подготовки к возможным трудностям.