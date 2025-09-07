В «Газпроме» предупредили Евросоюз о грядущих проблемах с газоснабжением
В течение предстоящего отопительного сезона, если зима будет холодной, Евросоюз может столкнуться с серьезными проблемами с газоснабжением. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Он также добавил, что у Евросоюза остается все меньше времени для подготовки к возможным трудностям.
Как отмечает ассоциация Gas Infrastructure Europe, к началу сентября текущего года европейские хранилища восполнены лишь на две трети от того объема газа, который отобрали из резервуаров прошлой зимой. Разрыв достиг 18,9 млрд кубометров (это второе наибольшее значение на 1 сентября).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что трубопроводные поставки газа из России в Китай смогут достичь 100 млрд кубометров в год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин заявил о готовности Москвы к новому отопительному сезону
- Премьер-министр Японии решил покинуть свой пост
- В «Газпроме» предупредили Евросоюз о грядущих проблемах с газоснабжением
- Киев в дыму: Россия и Украина обменялись ночными воздушными атаками
- Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ компании Запада
- Кравцов отреагировал на идею отмены домашнего задания в школах
- Скандалы, фильмы о Чечне и Сокуров: Чем запомнился 82-й Венецианский кинофестиваль
- Абрамов: Планка возраста молодежи может быть повышена до 45 лет
- СМИ: Соединяющие Европу с Азией и Африкой подводные кабели перерезали в Красном море
- СМИ: После массированного удара горит здание правительства Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru