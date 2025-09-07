Атаку ВСУ представители Запорожской АЭС назвали «элементом стратегии давления на атомщиков», отметив постоянные интенсивные атаки на Энергодар и прилегающие территории. «Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП», — добавили они.

Также, по неофициальным данным, украинская армия минувшей ночью атаковала нефтепровод «Дружба». По сообщениям ряда пабликов, ВСУ поразили перекачивающую станцию в Найтоповичах (Брянская область). Российская сторона эту информацию не подтверждала. Если она подтвердится, это будет же четвертая атака на «Дружбу» за последние недели: две предыдущих нарушали поставки нефти в Венгрию и Словакию.

РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ

Конечно же, ответ со стороны России не заставил себя ждать — российская армия нанесла одну из самых масштабных ночных атак с момента начала спецоперации, утверждают украинские мониторинговые паблики. В частности, после массированного удара загорелось здание правительства Украины в Киеве, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По словам главы города, по всей видимости, сработала система ПВО, которая сбила беспилотник.

Российские источники говорят, что впервые ударом затронут украинский «центр принятия решений». Стоит отметить, что Минобороны РФ и российский Генштаб пока не комментировали цели и результаты ночной атаки.

О прилете по зданию правительства Украины также заявил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Помимо этого, он сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге и аэродромам в Одессе и Староконстантинове.

Наиболее интенсивные удары пришлись на Киев, Запорожье, Днепропетровск, Кременчуг, Кривой Рог и Одессу, утверждают украинские СМИ. Главными целями стали промышленные предприятия, энергетические объекты и транспортные узлы. В частности, украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал в своем Telegram-канале видео прилета крылатых ракет по Киеву и последствий атаки, а также удара российским БПЛА по Кривому Рогу. Кроме того, «Страна.ua» сообщила о масштабном пожаре в Святошинском районе Киева. Таккже был поврежден один из мостов в Кременчуге.

ЗЕЛЕНСКИЙ ИСПУГАЛСЯ?

На фоне продолжающихся атак украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своем нежелании приехать на переговоры в Москву по приглашению президента России Владимира Путина в интервью телеканалу ABC News. По его словам, визит в российскую столицу сейчас невозможен как раз из-за того, что российские войска регулярно атакуют территорию Украины.