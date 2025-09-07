Киев в дыму: Россия и Украина обменялись ночными воздушными атаками
На фоне нежелания Зеленского ехать в Москву на переговоры Киев продолжает атаковать беспилотниками. ВС РФ принимают ответные меры.
Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа с 00:00 до 06:30 по московскому времени 7 сентября. Об этом сообщило Минобороны России.
Больше всего летательных аппаратов (21) было сбито над территорией Краснодарского края, 13 беспилотников уничтожили в Воронежской области, 10 БПЛА ликвидировали в Белгородской области. В Астраханской области сбили 7 дронов, в Волгоградской области — 6 беспилотников. Кроме того, над акваторией Азовского моря силы ПВО уничтожили 4 БПЛА, в Ростовской области — 3 дрона, в Брянской области — 2 беспилотника. По одному дрону ликвидировали в Курской и Рязанской областях, а также в Республике Крым, уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, накануне, 6 сентября, украинская армия атаковала беспилотниками учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщили представители атомной электростанции в своем Telegram-канале. По их словам, была атакована крыша корпуса «Г», в 300 метрах от энергоблока. «Возгораний и критических разрушений удалось избежать», — заверили представители АЭС. На станции также отметили, что нарушений безопасности эксплуатации не было, а радиационный фон находится в норме.
Атаку ВСУ представители Запорожской АЭС назвали «элементом стратегии давления на атомщиков», отметив постоянные интенсивные атаки на Энергодар и прилегающие территории. «Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП», — добавили они.
Также, по неофициальным данным, украинская армия минувшей ночью атаковала нефтепровод «Дружба». По сообщениям ряда пабликов, ВСУ поразили перекачивающую станцию в Найтоповичах (Брянская область). Российская сторона эту информацию не подтверждала. Если она подтвердится, это будет же четвертая атака на «Дружбу» за последние недели: две предыдущих нарушали поставки нефти в Венгрию и Словакию.
РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ
Конечно же, ответ со стороны России не заставил себя ждать — российская армия нанесла одну из самых масштабных ночных атак с момента начала спецоперации, утверждают украинские мониторинговые паблики. В частности, после массированного удара загорелось здание правительства Украины в Киеве, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. По словам главы города, по всей видимости, сработала система ПВО, которая сбила беспилотник.
Российские источники говорят, что впервые ударом затронут украинский «центр принятия решений». Стоит отметить, что Минобороны РФ и российский Генштаб пока не комментировали цели и результаты ночной атаки.
О прилете по зданию правительства Украины также заявил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Помимо этого, он сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге и аэродромам в Одессе и Староконстантинове.
Наиболее интенсивные удары пришлись на Киев, Запорожье, Днепропетровск, Кременчуг, Кривой Рог и Одессу, утверждают украинские СМИ. Главными целями стали промышленные предприятия, энергетические объекты и транспортные узлы. В частности, украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал в своем Telegram-канале видео прилета крылатых ракет по Киеву и последствий атаки, а также удара российским БПЛА по Кривому Рогу. Кроме того, «Страна.ua» сообщила о масштабном пожаре в Святошинском районе Киева. Таккже был поврежден один из мостов в Кременчуге.
ЗЕЛЕНСКИЙ ИСПУГАЛСЯ?
На фоне продолжающихся атак украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своем нежелании приехать на переговоры в Москву по приглашению президента России Владимира Путина в интервью телеканалу ABC News. По его словам, визит в российскую столицу сейчас невозможен как раз из-за того, что российские войска регулярно атакуют территорию Украины.
Напомним, Путин предлагал Зеленскому провести переговоры в Москве на пресс-конференции по итогам визита в Китай, а также на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По мнению Зеленского, озвученное Путиным предложение столь же неприемлемо, как если бы украинская сторона предложила провести переговоры в Киеве. Украинский лидер полагает, что Путин попытался своими заявлениями отсрочить встречу.
Однако причина может быть вовсе не в постоянных атаках со стороны российской армии, а в банальном страхе Зеленского встретиться с Путиным лицом к лицу, сообщает портал Infobrics. Зеленский привык к совместной работе с западными лидерами и не хочет отправляться в Москву без поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца, французского лидера Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Сообщается, что, скорее всего, предполагаемые переговоры между российским и украинским лидерами будут вестись на русском языке, который Зеленский запрещает на законодательном уровне, несмотря на то, что знает и понимает его.
