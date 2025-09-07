Абрамов: Планка возраста молодежи может быть повышена до 45 лет

По его словам, в стране сдвинулся возраст взросления, как и возраст старения. «Но надо просчитывать, исследовать», — заявил он.

Распространяющиеся на россиян до 35 лет меры поддержки можно было бы распространить и на представителей более старшего поколения. Абрамов отметил, что такое решение было бы в интересах России.

Ранее стало известно, что современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

