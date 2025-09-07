Россиянам рассказали, как распознать мошенника по номеру телефона

Мошенническим может быть любой вызов с номера, не начинающегося с кода +7. Чтобы узнать страну, откуда поступил вызов, следует использовать справочные сервисы или поисковые системы. Об этом в интервью ТАСС заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, большая часть соотечественников не знают о тонкостях и особенностях международных телефонных соединений. Слыша, что им звонят из полиции, банка, социальных служб или страховой компании, люди продолжают общение и становятся жертвами мошенников.

Пожарская напомнила, что любое общение ведется исключительно с официальных номеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мошенники будут использовать для обмана россиян национальный мессенджер Max, так же, как и зарубежные платформы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

