Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
18 апреля 202516:02
Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, украинской стороне были переданы 909 тел военных ВСУ, Москве вернули тела 41 солдата.
«Пропорция обмена телами «1 к 21» стала уже традиционной», - написал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru