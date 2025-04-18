Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

По его словам, украинской стороне были переданы 909 тел военных ВСУ, Москве вернули тела 41 солдата.

«Пропорция обмена телами «1 к 21» стала уже традиционной», - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».