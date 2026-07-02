Напугали даже Польшу: Россия нанесла удар возмездия по Украине
ВС РФ провели масштабную ночную операцию и поразили ряд целей на украинской территории.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по военным предприятиям и инфраструктуре аэродромов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
КУДА БИЛИ
Армия РФ в ответ на «террористические нападения Киева на гражданскую инфраструктуру страны» поразила объекты на украинской территории с помощью комбинированной атаки высокоточным оружием, включая ракеты и беспилотники.
По данным российского Министерства обороны, были атакованы предприятия военной и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и прилегающей к нему области, военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также логистический центр, используемый в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА в Николаевской области.
Поражены крупные предприятия ВПК, среди них — машиностроительные заводы «Киевское центральное конструкторское бюро» и «Евроформат» и и предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, склады в Бучанском районе и в промзоне на севере Киева, хранилище газа, используемое в интересах ВСУ, в районе города Запорожье, в результате пожара уничтожено до 25 емкостей с газом.
Российские ракетно-дроновые удары по Украине этой ночью напрягли военных в соседних странах. Так, Финляндия временно закрывала восточную часть Финского залива, а Польша поднимала в воздух истребители. Украинские военные обозреватели отмечают, что главной особенностью этой атаки ВС РФ стало массовое использование реактивных беспилотников Shahed – они впервые были применены в таком масштабе.
РАБОТА ПВО
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над территорией России более 320 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Военные сбили дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также в Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
В ходе ночных обстрелов в Нижегородской области погиб один мирный житель, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем канале в мессенджере МАКС.
ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО
26 июня 2026 Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своем обращении в личном Telegram-канале 40-дневную операцию СБУ против России. Он заявил, что эта операция якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта, поэтому количество атак БПЛА на российские регионы кратно возрастет. Зеленский также предрек россиянам «40 дней ада».
Впрочем, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил НСН, что все планы Киева уже давно известны России.
«СБУ поручено три задачи. Первое — изолировать Крым, создать невыносимые условия для проживания там населения. Второе — это нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу Российской Федерации. И третья задача — это разрушить систему предупреждения, разведки и воздушной безопасности России в отношении атаки дронов», — указал он.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такие угрозы от Украины только доказывают террористическую сущность киевского режима. По ее словам, ВСУ не способны проявить себя на поле боя, поэтому Зеленский использует все возможные «террористические» практики.
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