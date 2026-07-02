КУДА БИЛИ

Армия РФ в ответ на «террористические нападения Киева на гражданскую инфраструктуру страны» поразила объекты на украинской территории с помощью комбинированной атаки высокоточным оружием, включая ракеты и беспилотники.

По данным российского Министерства обороны, были атакованы предприятия военной и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и прилегающей к нему области, военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также логистический центр, используемый в интересах ВСУ для доставки и хранения БПЛА в Николаевской области.

Поражены крупные предприятия ВПК, среди них — машиностроительные заводы «Киевское центральное конструкторское бюро» и «Евроформат» и и предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, склады в Бучанском районе и в промзоне на севере Киева, хранилище газа, используемое в интересах ВСУ, в районе города Запорожье, в результате пожара уничтожено до 25 емкостей с газом.

Российские ракетно-дроновые удары по Украине этой ночью напрягли военных в соседних странах. Так, Финляндия временно закрывала восточную часть Финского залива, а Польша поднимала в воздух истребители. Украинские военные обозреватели отмечают, что главной особенностью этой атаки ВС РФ стало массовое использование реактивных беспилотников Shahed – они впервые были применены в таком масштабе.