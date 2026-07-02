ФСБ задержала в Крыму двух агентов Киева

По данным ведомства, граждане России 1968 и 1986 годов рождения причастны к сотрудничеству с Киевом с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности РФ. Подозреваемые собирали и передавали куратору сведения о дислокации объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры в Крыму, движении железнодорожных составов по Крымскому мосту, пишет RT. В целях организации дальнейшей противоправной деятельности злоумышленники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого взрывного устройства, их изъяли во время обыска.

Правоохранители возбудили уголовные дела о незаконных приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о госизмене. Фигуранты заключены под стражу, они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее ФСБ задержала жителя Башкирии за попытку поджечь объект сотовой связи по заданию неустановленного лица.

