ФСБ задержала в Крыму двух агентов Киева
Двух украинских агентов, которые передавали информацию об объектах Вооруженных сил России и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту, задержали в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, граждане России 1968 и 1986 годов рождения причастны к сотрудничеству с Киевом с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности РФ. Подозреваемые собирали и передавали куратору сведения о дислокации объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры в Крыму, движении железнодорожных составов по Крымскому мосту, пишет RT. В целях организации дальнейшей противоправной деятельности злоумышленники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого взрывного устройства, их изъяли во время обыска.
Правоохранители возбудили уголовные дела о незаконных приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о госизмене. Фигуранты заключены под стражу, они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Ранее ФСБ задержала жителя Башкирии за попытку поджечь объект сотовой связи по заданию неустановленного лица.
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