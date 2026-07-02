В кабмине сформировали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

Оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством создан в правительстве России. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Структура призвана объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. Оперштаб возглавил Дмитрий Григоренко.

«К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы», - отметил вице-премьер.

В задачи штаба входит выявление мошеннических схем, разработка новых мер для борьбы с мошенничеством в интернете, в том числе в рамках ГИС «Антифрод».

Ранее в МВД рассказали, что в январе 2026 года в России количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий либо в сфере компьютерной информации, сократилось на 25,7% год к году.

