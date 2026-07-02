ВС РФ нанесли удар возмездия по предприятиям и инфраструктуре аэродромов на Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по военным предприятиям и инфраструктуре аэродромов на Украине. Об этом рассказали в Минобороны.

Отмечается, что армия РФ в ответ на террористические нападения Киева на гражданскую инфраструктуру страны атаковала объекты на Украине с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударных беспилотников.

«Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в... Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили цех по производству двигателей для украинских ракет «Нептун» и место их хранения, напоминает 360.ru.

