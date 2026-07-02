За ночь над Россией сбили 327 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над территорией России более 320 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 20.00 мск 1 июля до 7.00 мск 2 июля... перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.
Военные сбили дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также в Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в шести районах региона уничтожили более 25 беспилотников, пишет 360.ru.
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