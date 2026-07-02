За ночь над Россией сбили 327 украинских БПЛА

Цена российской нефти Urals опустилась ниже $45 за баррель

Европарламент пригрозил Албании срывом переговоров по вступлению в ЕС из-за проекта зятя Трампа

Четыре человека погибли в Мексике во время массовых празднований после победы национальной сборной на ЧМ-2026

Более половины работающих россиян планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию

В Крыму побит рекорд жары 1938 года