За ночь над Россией сбили 327 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над территорией России более 320 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 20.00 мск 1 июля до 7.00 мск 2 июля... перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.

Военные сбили дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также в Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в шести районах региона уничтожили более 25 беспилотников, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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