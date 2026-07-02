В ДТП в Свердловской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате ДТП с автомобилями Infiniti и «ВАЗ-2110» в Каменске-Уральском. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель Infiniti при развороте не пропустил двигавшийся во встречном направлении ВАЗ.
«В результате ДТП водитель и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте», - отметили в ГАИ.
Кроме того, пострадали два человека.
Позднее правоохранители уточнили, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП погибли водитель и пассажиры «ВАЗ».
Ранее в Сургуте столкнулись авто Lаda Priora и Toyota, оба водителя скончались на месте, напоминает Ura.ru.
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