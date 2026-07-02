В ДТП в Свердловской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате ДТП с автомобилями Infiniti и «ВАЗ-2110» в Каменске-Уральском. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель Infiniti при развороте не пропустил двигавшийся во встречном направлении ВАЗ.

«В результате ДТП водитель и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте», - отметили в ГАИ.

Кроме того, пострадали два человека.

Позднее правоохранители уточнили, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП погибли водитель и пассажиры «ВАЗ».

Ранее в Сургуте столкнулись авто Lаda Priora и Toyota, оба водителя скончались на месте, напоминает Ura.ru.

