«Шакалы объединились»: Чем Россия ответит на 40-дневную операцию Зеленского
Анонсированная Владимиром Зеленским операция включает три задачи, в том числе попытки изоляции Крыма, заявил НСН военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Заручившись поддержкой Запада, Украина будет пытаться изолировать Крым, атаковать энергетический комплекс и разрушать систему предупреждения и воздушной безопасности РФ, однако Москва об этом осведомлена и предпринимает все необходимые меры, рассказал НСН военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Владимир Зеленский анонсировал в своем обращении в Telegram 40-дневную операцию СБУ против России. Президент Украины заявил, что эта операция якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта. Матвийчук отметил, что данная программа осуществляется уже несколько недель.
«СБУ поручено три задачи. Первое — изолировать Крым, создать невыносимые условия для проживания там населения. Второе — это нанести невосполнимые потери по энергетическому комплексу Российской Федерации. И третья задача — это разрушить систему предупреждения, разведки и воздушной безопасности России в отношении атаки дронов. Это комплексная программа, которая уже осуществляется несколько недель подряд. Там привлечены силы Великобритании, Германии и США. Вчера госсекретарь США Марко Рубио изменил свою позицию по Анкориджу. Собственно говоря, эти шакалы объединяются и начинают гадить нам, где только могут», — сообщил эксперт.
Собеседник НСН подчеркнул, что планы Зеленского и СБУ не являются тайной для российских властей и военного командования.
«Наше командование, наши руководители об этой операции знают, и мы готовы. На местах создаются новые подразделения борьбы с беспилотниками, новые подразделения для борьбы с террористами. Это будет неприятно, какие-то потери будут, но они точно будут не настолько критичны, как это предполагает Зеленский», — считает Матвийчук.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сообщал НСН, что хотя Украина наращивает производство беспилотников, российский ОПК готов к ответным равнозначным действиям, но все упирается в объемы финансирования.
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