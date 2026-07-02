Минэнерго разрабатывает допмеры поддержки угольных организаций России

«По поручению правительства мы готовим перечень дополнительных мер поддержки угольной промышленности. Они могут быть самыми разными, мы рассмотрим все варианты», - подчеркнул замминистра.

По его словам, власти также запросили у компаний предложения по мерам поддержки.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития и профильным ведомствам подготовить дополнительные меры поддержки отрасли.

