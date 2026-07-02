Минэнерго разрабатывает допмеры поддержки угольных организаций России

Министерство энергетики России разрабатывает перечень дополнительных мер поддержки угольных организаций страны. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Исламов в беседе с ТАСС.

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«По поручению правительства мы готовим перечень дополнительных мер поддержки угольной промышленности. Они могут быть самыми разными, мы рассмотрим все варианты», - подчеркнул замминистра.

По его словам, власти также запросили у компаний предложения по мерам поддержки.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития и профильным ведомствам подготовить дополнительные меры поддержки отрасли.

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ФОТО: РИА Новости
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