Памфилова: Враги России готовят провокации и диверсии на выборах
Противники России готовятся к провокациям на выборах в сентябре. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пишет RT.
По ее словам, разного рода провокации и диверсии неизбежны.
«Конечно, неизбежны разного рода провокации и диверсии. Наши враги готовятся очень серьезно — как извне, так и внутри», — указала председатель ЦИК.
При этом Памфилова подчеркнула, что избирательная система России готовится дать отпор попыткам сорвать выборы.
Ранее глава ЦИК объявила о начале подготовки к проведению выборов в Госдуму. Они состоятся 20 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Памфилова: Враги России готовят провокации и диверсии на выборах
- Не запрещать, а адаптировать: Какие проблемы решит ИИ для детей
- В Таиланде при наезде автомобиля погибли восемь буддийских монахов
- В кабмине сформировали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
- Перевозчиков не напугало закрытие пунктов пропуска в Финляндию и Прибалтику
- ФСБ задержала в Крыму двух агентов Киева
- Российские гребцы пропустят юниорский чемпионат мира из-за ситуации с визами
- Напугали даже Польшу: Россия нанесла удар возмездия по Украине
- В ДТП в Свердловской области погибли четыре человека
- Минэнерго разрабатывает допмеры поддержки угольных организаций России