Памфилова: Враги России готовят провокации и диверсии на выборах

Противники России готовятся к провокациям на выборах в сентябре. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, пишет RT.

По ее словам, разного рода провокации и диверсии неизбежны.

«Конечно, неизбежны разного рода провокации и диверсии. Наши враги готовятся очень серьезно — как извне, так и внутри», — указала председатель ЦИК.

При этом Памфилова подчеркнула, что избирательная система России готовится дать отпор попыткам сорвать выборы.

Ранее глава ЦИК объявила о начале подготовки к проведению выборов в Госдуму. Они состоятся 20 сентября.

