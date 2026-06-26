Зеленский заявил, что утвердил 40-дневный план атак против РФ

По его словам, она будет проводиться «ради побуждения к окончанию войны». Глава государства заявил о разработке и утверждении нового плана, направленного на изменение ситуации в зоне боевых действий. Ключевую роль, по словам Зеленского, в нем должна сыграть СБУ, в частности — Центр спецопераций «Альфа».

«Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния», — указал президент политик после встречи с и. о. главы СБУ Евгением Хмарой. Во время встречи Хмара представил доклад о ключевых направлениях работы ведомства. В нем были затронуты план «дальнобойных» санкций, санкции средней дальности, а также обстановка в зоне спецоперации.

Также Зеленский заявил о существовании «вызовов во внутренней безопасности Украины» и отметил, что эта тема тоже обсуждалась. Подробностей он не привел.

Днем ранее Зеленский анонсировал операцию в Крыму для принуждения к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

