Зеленский заявил, что утвердил 40-дневный план атак против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своем обращении в Telegram 40-дневную операцию СБУ против России.
По его словам, она будет проводиться «ради побуждения к окончанию войны». Глава государства заявил о разработке и утверждении нового плана, направленного на изменение ситуации в зоне боевых действий. Ключевую роль, по словам Зеленского, в нем должна сыграть СБУ, в частности — Центр спецопераций «Альфа».
«Утвердил Службе 40-дневную операцию влияния», — указал президент политик после встречи с и. о. главы СБУ Евгением Хмарой. Во время встречи Хмара представил доклад о ключевых направлениях работы ведомства. В нем были затронуты план «дальнобойных» санкций, санкции средней дальности, а также обстановка в зоне спецоперации.
Также Зеленский заявил о существовании «вызовов во внутренней безопасности Украины» и отметил, что эта тема тоже обсуждалась. Подробностей он не привел.
Днем ранее Зеленский анонсировал операцию в Крыму для принуждения к миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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