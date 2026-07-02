Перевозчиков не напугало закрытие пунктов пропуска в Финляндию и Прибалтику

Россия практически ничего не отправляет через северо-западные границы, заявил НСН Владимир Матягин.

Ограничение железнодорожного движения через Финляндию, Латвию и Эстонию не скажется ни на перевозчиках, ни на ценах на товары, так как эти направления совсем не загружены, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

Правительство России с 1 июля временно закрыло ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом сообщил кабинет министров. Матягин усомнился, что эти меры будут иметь хоть какой-то эффект.

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«Эти изменения ни на что не повлияют. Мы мало что перевозим по железной дороге на сегодняшний день. Задействован только проезд на Калининград через Сувалкский коридор, и то там ограничено количество грузов. На это направление большинство поставок идет через паромные переправы, а потом уже автомобильным транспортом. Границу мы тут не пересекаем. Если это даже товары, которые еще не попали под санкции с двух сторон, то их довозят до границы, а затем перегружают. В Финляндию мы уже давно ничего не возим, поэтому большой проблемы здесь не видим. Потока в ту сторону практически нет. На ценах это тоже никак не отразится», — отметил он.

Ранее Матягин объяснил НСН, почему перевозчики отказались от дальних поездок по России.

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ФОТО: ТАСС/Демьянчук Александр
ТЕГИ:ПрибалтикаФинляндияГраницагрузоперевозки

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