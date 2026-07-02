Ограничение железнодорожного движения через Финляндию, Латвию и Эстонию не скажется ни на перевозчиках, ни на ценах на товары, так как эти направления совсем не загружены, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

Правительство России с 1 июля временно закрыло ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом сообщил кабинет министров. Матягин усомнился, что эти меры будут иметь хоть какой-то эффект.