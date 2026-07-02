В Таиланде при наезде автомобиля погибли восемь буддийских монахов

Восемь буддийских монахов погибли, 13 получили травмы в результате наезда автомобиля в провинции Мукдахан в Таиланде. Об этом сообщает Khaosod.

По данным издания, ЧП произошло в четверг в районе Бан На Си Нуан в округе Мыанг. Предварительно, на монахов наехал пикап, за рулем которого находился несовершеннолетний.

Спасатели и медики, прибывшие на место инцидента, обнаружили пострадавших на проезжей части и обочине. Пять монахов погибли на месте, трое позже скончались от полученных травм.

Ранее в Таиланде монаха, который регулярно покупал в магазине пиво, выгнали из местного монастыря.

