Российские гребцы пропустят юниорский чемпионат мира из-за ситуации с визами

Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорский и молодежный чемпионат мира в Канаде в связи со сложностями в получении виз тренерами и спортсменами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию каноэ России.

«Канадцы дали визы только несовершеннолетним спортсменам, которых в сегодняшней сложной ситуации мы не можем отпустить на соревнования без сопровождения взрослых. Тренеры, а также спортсмены молодежного состава продолжают находиться в режиме ожидания виз», - рассказали в организации.

Мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи проходит в канадском Галифаксе с 1 по 5 июля.

Между тем сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии, так как из-за позиции местных властей организаторы турнира не могут обеспечить участие российской команды с национальной символикой, пишет Ura.ru.

