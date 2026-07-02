Российские гребцы пропустят юниорский чемпионат мира из-за ситуации с визами
Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорский и молодежный чемпионат мира в Канаде в связи со сложностями в получении виз тренерами и спортсменами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию каноэ России.
«Канадцы дали визы только несовершеннолетним спортсменам, которых в сегодняшней сложной ситуации мы не можем отпустить на соревнования без сопровождения взрослых. Тренеры, а также спортсмены молодежного состава продолжают находиться в режиме ожидания виз», - рассказали в организации.
Мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи проходит в канадском Галифаксе с 1 по 5 июля.
Между тем сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии, так как из-за позиции местных властей организаторы турнира не могут обеспечить участие российской команды с национальной символикой, пишет Ura.ru.
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