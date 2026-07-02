Норвегия почти полностью запретит использование генеративного ИИ для школьников от 6 до 13 лет, чтобы сосредоточиться на базовых навыках обучения. Новые правила вступят в силу в конце августа. Ученикам 14–16 лет разрешат использовать ИИ только под контролем учителей, а старшеклассников будут обучать грамотной работе с нейросетями. Воронцов отметил, что запретительные меры редко работают так, как их задумывают.

«Запретительные меры неэффективны: люди всё равно найдут способы обойти запреты. Кроме того, это попытка запретом решить ту проблему, которая должна решаться воспитанием и образованием. Просто это же дольше, а проблему хочется решить здесь и сейчас. Должен быть специальный ИИ для детей и подростков, который понимает возрастные особенности психики того человека, с которым он разговаривает. Он должен различать, разговаривает ли он с четырёхлетним или с восьмилетним ребёнком. Это тоже важно. Запретить никто это не сможет. Модель просто должна подстраиваться под особенности человека, она должна понимать, кто перед ней, что с этим человеком можно обсуждать, а что нельзя. Этого просто пока нет, потому что технология немного отстаёт в развитии, но это будет», — сказал собеседник НСН.