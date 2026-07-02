Не запрещать, а адаптировать: Какие проблемы решит ИИ для детей
Детям бесполезно запрещать пользоваться нейросетями, лучше создать детский ИИ, сказал НСН Константин Воронцов.
Вместо блокировок нейросетей обществу стоит сосредоточиться на разработке «возрастного» искусственного интеллекта (ИИ) — систем, способных учитывать психологию и уровень развития собеседника, сказал НСН руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов. По его словам, такой ИИ не просто фильтровал бы контент, а гибко выстраивал диалог, понимая, с кем он общается — с ребёнком четырёх лет или подростком.
Норвегия почти полностью запретит использование генеративного ИИ для школьников от 6 до 13 лет, чтобы сосредоточиться на базовых навыках обучения. Новые правила вступят в силу в конце августа. Ученикам 14–16 лет разрешат использовать ИИ только под контролем учителей, а старшеклассников будут обучать грамотной работе с нейросетями. Воронцов отметил, что запретительные меры редко работают так, как их задумывают.
«Запретительные меры неэффективны: люди всё равно найдут способы обойти запреты. Кроме того, это попытка запретом решить ту проблему, которая должна решаться воспитанием и образованием. Просто это же дольше, а проблему хочется решить здесь и сейчас. Должен быть специальный ИИ для детей и подростков, который понимает возрастные особенности психики того человека, с которым он разговаривает. Он должен различать, разговаривает ли он с четырёхлетним или с восьмилетним ребёнком. Это тоже важно. Запретить никто это не сможет. Модель просто должна подстраиваться под особенности человека, она должна понимать, кто перед ней, что с этим человеком можно обсуждать, а что нельзя. Этого просто пока нет, потому что технология немного отстаёт в развитии, но это будет», — сказал собеседник НСН.
Воронцов предостерег от излишнего регулирования и «перестраховочного» подхода, который, по его словам, способен затормозить технологический прогресс.
«Относительно запретов нам бы самим немного поумериться с этим. У нас есть большое количество перестраховщиков, которые и без перенятия зарубежного опыта чего-нибудь да загубят, тем самым замедлив развитие технологий. Нам надо заниматься разработкой моделей, которые будут подстраиваться под человека правильно. Надо вкладываться в исследования и разработки», — добавил эксперт.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что с 14 до 18 лет у детей должна быть детская сим-карта, а до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться в социальных сетях.
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