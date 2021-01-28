«Мы - великая держава». В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств для готовности, в том числе, к «агрессивным действиям» России. В связи с этим он призвал союзников увеличить оборонные расходы.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН рассказал, что сейчас нет необходимости увеличивать военный бюджет РФ.

По его словам, Россия нацелена на качественное оснащение своих вооруженных сил.

«Мы делаем ставку не на количественные показатели, мы, прежде всего, нацелены на качественный состав вооруженных сил. Сегодня обновляются вооруженные силы, вооружение подводного и надводного флота, ВКС России, сухопутных войск. По многим видам вооружения мы превосходим западные страны. Безусловно, тот потенциал ракет, который у нас сегодня существуют, является фактором сдерживания стран блока НАТО. Увеличивать военный бюджет у нас нет необходимости. Но если понадобится, мы будет изыскивать эти резервы», - отметил он.