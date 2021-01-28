«Мы - великая держава». В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО
Увеличение оборонного бюджета Североатлантического альянса не повлечет аналогичных мер со стороны России, уверены в думском комитете по обороне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств для готовности, в том числе, к «агрессивным действиям» России. В связи с этим он призвал союзников увеличить оборонные расходы.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН рассказал, что сейчас нет необходимости увеличивать военный бюджет РФ.
По его словам, Россия нацелена на качественное оснащение своих вооруженных сил.
«Мы делаем ставку не на количественные показатели, мы, прежде всего, нацелены на качественный состав вооруженных сил. Сегодня обновляются вооруженные силы, вооружение подводного и надводного флота, ВКС России, сухопутных войск. По многим видам вооружения мы превосходим западные страны. Безусловно, тот потенциал ракет, который у нас сегодня существуют, является фактором сдерживания стран блока НАТО. Увеличивать военный бюджет у нас нет необходимости. Но если понадобится, мы будет изыскивать эти резервы», - отметил он.
Швыткин добавил, что исключает нападение со стороны Запада, но призвал страны НАТО искать пути конструктивного диалога с Россией.
«Что касается заявления Столтенберга, это самая настоящая утопия. Никто не собирается нападать на страны блока НАТО. Мы наоборот призываем к мирному сосуществованию. Подтверждением тому является ратификация Договора СНВ-3. Сегодня нужно искать точки соприкосновения с нами, с Россией. Мы – великая держава, тот потенциал вооруженных сил и ядерный арсенал заставляет считаться с нашей страной. Идти нужно по пути не вынашивания агрессивных планов в отношении нашей страны, а по пути вынашивания конструктивного диалога с Россией», - заключил он.
Убеждение, что нападать на Россию в НАТО не намерены, высказал и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он заявил, что заявление генсека НАТО – «просто слова».
«Россия не готова к увеличению расходов НАТО. Никто с нами воевать не будет. Не надо сохранять военного паритета. Эти заявления – просто слова и не имеют за собой никакого обоснования», - отметил он в эфире НСН.
Накануне президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. Он заявил о продлении ядерного договора СНВ-3 с США и рассказал участникам форума о широком спектре угроз, стоящих перед миром. Путин отдельно отметил риск срыва мировых процессов и начала войны всех против всех.
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