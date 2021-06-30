В США опровергли сообщения о заходе эсминца USS Ross в российские воды
Флот Соединенных Штатов опроверг сообщения о заходе ракетного эсминца ВМС США USS Ross в российские территориальные воды.
Ранее СМИ, ссылаясь на данные портала отслеживания судов MarineTraffic, сообщили о входе корабля в территориальные воды РФ возле Крыма. Однако судно оперативно изменило курс и снизило скорость с 23 узлов до 12, отмечает Ura.ru.
«Несмотря на недавние сообщения, USS Ross по состоянию на 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одессы на Украине для поддержки учений Sea Breeze», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте учений Sea Breeze.
Эсминец USS Ross 26 июня зашел в Черное море для участия в морской части многонациональных военных учений, отмечает Газета.ру.
Маневры Sea Breeze-2021 с участием США и Украины стартовали в акватории 28 июня. В учениях примут участие 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО и партнеров альянса, отмечает RT.
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