Нидерланды обвинили истребители РФ в «атаках» на свой фрегат у Крыма

Министерство обороны Нидерландов пожаловалось на «запугивание» корабля голландского военно-морского флота в Черном море российскими истребителями. В военном ведомстве утверждают, что самолеты спровоцировали возникновение опасной ситуации.

По информации голландской стороны, события разворачивались в минувший четверг, 24 июня когда фрегат Evertsen находился к юго-востоку от Крыма. В промежуток времени с 15:30 до 20:30 истребители пролетали в опасной близости и очень низко над кораблём, имитируя атаку. После таких воздушных манёвров на Evertsen в довершении возник сбой в работе электронного оборудования.

По мнению Минобороны Нидерландов, российская сторона нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе о предотвращении происшествий на море. Как настаивает капитан, корабль перемещался в открытом море в международных водах, и для столь жёстких действий не было причин.

Фрегат Evertsen входит в состав британской авианосной ударной группы во главе с эсминцем HMS Defender ВМС Великобритании. Последний 23 июня нарушил российскую морскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российскому пограничному кораблю пришлось открыть предупредительную стрельбу, а тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М произвёл бомбометание по курсу движения эсминца.

