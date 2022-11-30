«Пленных не брать»: Украине предрекли полное уничтожение вслед за «мясорубкой»

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Донецком направлении, успешно отбиваясь от попыток прорыва со стороны ВСУ в Запорожской области. 

Спецоперация на Украине продолжается на фоне проливных дождей и начинающихся морозов. ВСУ безрезультатно предпринимают попытки прорвать линию обороны по ряду направлений, Минобороны РФ отчитывается об успешных отражениях атак.

Накануне украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор».

«Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв», - приводит его слова РИА Новости.

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При помощи российской артиллерии попытку прорыва удалось предотвратить, техника и личный состав были уничтожены.

Накануне Минобороны РФ сообщило об успехах российской армии и в Харьковской области. Так, на Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка противник безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате ВСУ отброшено на исходные позиции, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями также была пресечена попытка выдвижения тактической группы ВСУ.

При этом Reuters сообщает и о других проблемах украинской армии. По сообщениям источника агентства, проливные дожди превратили окопы ВСУ в болото. Также мешает «маневрированию» и падающая температура воздуха.

Российские же войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Успешно атакуются и ракетные комплексы Украины. Накануне в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

По данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».

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Основные наступательные действия разворачиваются сейчас именно на Донбассе. По данным автора Telegram-канала «Брюссельский связной» Александра Симонова, бойцы штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» заняли село Курдюмовка в ДНР, также ранее были взяты под контроль Озаряновка и Зеленополье в районе Артёмовска.

«”Бахмутская мясорубка” продолжается», — написал Симонов.

Уточняется, что бойцы вышли к Северскому Донцу.

С потерей Курдюмовки, а также, Андреевки, Зеленополья и Озаряновки противник оказывается в сложном положении, пишет военный обозреватель Борис Рожин.

По его словам, «противник действительно несет тяжелые потери в живой силе и вынужден отходить». Тем не менее, ВСУ по-прежнему держат рубежи под Бахмутом.

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«Поэтому ждать взятия Бахмута со дня на день и бегства ВСУ пока не стоит», - пишет он в своем канале.

Так или иначе, эксперты отмечают, что российские войска получают возможность наступать к югу от Артемовска, теснить украинскую группировку в районе Дзержинска, а также расширять зону контроля в направлении Константиновки.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сейчас основной целью является не установление контроля над бывшим Артемовском, а истощение украинской армии, за что операцию и прозвали «Бахмутской мясорубкой».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления и на направлении к населенному пункту Сватово в ЛНР.

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Проблемы Украины не только на поле боя отметил и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил American Conservative, что следующий этап российской спецоперации может привести к уничтожению украинского государства.

По его словам, на это повлияет и агрессивная внешняя политика президента Джо Байдена.

«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», - объяснил он.

Он напомнил, что в конце марта во время визита в Варшаву Байден выступил с утверждением, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что американский лидер не призывал к смене власти в России.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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