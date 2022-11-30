«Пленных не брать»: Украине предрекли полное уничтожение вслед за «мясорубкой»
Российские войска продолжают активные наступательные действия на Донецком направлении, успешно отбиваясь от попыток прорыва со стороны ВСУ в Запорожской области.
Спецоперация на Украине продолжается на фоне проливных дождей и начинающихся морозов. ВСУ безрезультатно предпринимают попытки прорвать линию обороны по ряду направлений, Минобороны РФ отчитывается об успешных отражениях атак.
Накануне украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, сообщил командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор».
«Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв», - приводит его слова РИА Новости.
При помощи российской артиллерии попытку прорыва удалось предотвратить, техника и личный состав были уничтожены.
Накануне Минобороны РФ сообщило об успехах российской армии и в Харьковской области. Так, на Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка противник безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате ВСУ отброшено на исходные позиции, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями также была пресечена попытка выдвижения тактической группы ВСУ.
При этом Reuters сообщает и о других проблемах украинской армии. По сообщениям источника агентства, проливные дожди превратили окопы ВСУ в болото. Также мешает «маневрированию» и падающая температура воздуха.
Российские же войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Успешно атакуются и ракетные комплексы Украины. Накануне в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
По данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».
Основные наступательные действия разворачиваются сейчас именно на Донбассе. По данным автора Telegram-канала «Брюссельский связной» Александра Симонова, бойцы штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» заняли село Курдюмовка в ДНР, также ранее были взяты под контроль Озаряновка и Зеленополье в районе Артёмовска.
«”Бахмутская мясорубка” продолжается», — написал Симонов.
Уточняется, что бойцы вышли к Северскому Донцу.
С потерей Курдюмовки, а также, Андреевки, Зеленополья и Озаряновки противник оказывается в сложном положении, пишет военный обозреватель Борис Рожин.
По его словам, «противник действительно несет тяжелые потери в живой силе и вынужден отходить». Тем не менее, ВСУ по-прежнему держат рубежи под Бахмутом.
«Поэтому ждать взятия Бахмута со дня на день и бегства ВСУ пока не стоит», - пишет он в своем канале.
Так или иначе, эксперты отмечают, что российские войска получают возможность наступать к югу от Артемовска, теснить украинскую группировку в районе Дзержинска, а также расширять зону контроля в направлении Константиновки.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сейчас основной целью является не установление контроля над бывшим Артемовском, а истощение украинской армии, за что операцию и прозвали «Бахмутской мясорубкой».
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления и на направлении к населенному пункту Сватово в ЛНР.
Проблемы Украины не только на поле боя отметил и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил American Conservative, что следующий этап российской спецоперации может привести к уничтожению украинского государства.
По его словам, на это повлияет и агрессивная внешняя политика президента Джо Байдена.
«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», - объяснил он.
Он напомнил, что в конце марта во время визита в Варшаву Байден выступил с утверждением, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что американский лидер не призывал к смене власти в России.
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