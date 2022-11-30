«Пленных не брать»: Украине предрекли полное уничтожение вслед за «мясорубкой»

При помощи российской артиллерии попытку прорыва удалось предотвратить, техника и личный состав были уничтожены.

Накануне Минобороны РФ сообщило об успехах российской армии и в Харьковской области. Так, на Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка противник безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате ВСУ отброшено на исходные позиции, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями также была пресечена попытка выдвижения тактической группы ВСУ.

При этом Reuters сообщает и о других проблемах украинской армии. По сообщениям источника агентства, проливные дожди превратили окопы ВСУ в болото. Также мешает «маневрированию» и падающая температура воздуха.

Российские же войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Успешно атакуются и ракетные комплексы Украины. Накануне в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

По данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».