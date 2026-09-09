ФНС сможет отслеживать устройства владельцев цифровых рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать расширенные данные об операциях с цифровым рублем, включая информацию об устройстве, с которого совершался перевод. Новый порядок прописан в приказах налоговой службы и заработает не ранее 1 июля 2027 года, пишут «Известия».
В расширенных выписках по счетам цифрового рубля появятся сведения о времени и назначении платежа, информации об отправителе и получателе, а также технический след операции. В частности, ФНС сможет получать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, идентификаторы сим-карт и другие параметры оборудования.
Запрашивать выписки по счетам физических лиц налоговая сможет в том же порядке, что действует для обычных банковских счетов. В пресс-службе ФНС уточнили, что такие сведения предоставляются при взыскании задолженностей, с согласия руководителя вышестоящего налогового органа в рамках проверок или при истребовании документов во время встречных проверок.
Полученные данные позволят ФНС сопоставлять не только движение денежных средств, но и отслеживать источники совершения операций. Это поможет выявлять случаи, когда одно устройство используется для управления несколькими формально разными счетами, что станет дополнительным инструментом налогового контроля.
На прошлой неделе у россиян в приложениях банков уже начали появляться кошельки для цифровых рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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