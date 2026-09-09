ФНС сможет отслеживать устройства владельцев цифровых рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать расширенные данные об операциях с цифровым рублем, включая информацию об устройстве, с которого совершался перевод. Новый порядок прописан в приказах налоговой службы и заработает не ранее 1 июля 2027 года, пишут «Известия».

В расширенных выписках по счетам цифрового рубля появятся сведения о времени и назначении платежа, информации об отправителе и получателе, а также технический след операции. В частности, ФНС сможет получать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, идентификаторы сим-карт и другие параметры оборудования.