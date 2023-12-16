«Пацаны, бросайте оружие, сдайтесь в плен!» Украинские пограничники обвинили командование ВСУ

«Командиры обманули их, отправив на фронт и сказав, что российских военных там нет. В итоге их обвиняют в дезертирстве», – отмеччают журналисты.

Один из них заявил, что военные оказались в российском плену из-за халатного отношения к ним командования.

«Сказали, пацаны, идите, все нормально, разведка все проверила. По итогу мы находимся в плену. И то благодаря тому, что (российские – прим. НСН) ребята нас не убили. они над нами сжалились», – отметил украинский боец.

«Пацаны, бросайте оружие, лучше сдайтесь в плен. Оно того не стоит – погибать за деньги (подлецов – прим. НСН)», – сказал еще один пленный.