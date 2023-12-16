«Пацаны, бросайте оружие, сдайтесь в плен!» Украинские пограничники обвинили командование ВСУ
Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Президент Путин подтвердил эти факты.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», – написал он в своем Telegram-канале 16 декабря.
Курский губернатор призвал бойцов ВСУ выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу», чтобы сберечь свои жизни.
Таким образом стали известны подробности пленения украинских военных, ролик с которыми ближе к полуночи в пятницу опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео – шесть мужчин в камуфляже, которые назвали себя пограничниками четвертой украинской заставы.
«Командиры обманули их, отправив на фронт и сказав, что российских военных там нет. В итоге их обвиняют в дезертирстве», – отмеччают журналисты.
Один из них заявил, что военные оказались в российском плену из-за халатного отношения к ним командования.
«Сказали, пацаны, идите, все нормально, разведка все проверила. По итогу мы находимся в плену. И то благодаря тому, что (российские – прим. НСН) ребята нас не убили. они над нами сжалились», – отметил украинский боец.
«Пацаны, бросайте оружие, лучше сдайтесь в плен. Оно того не стоит – погибать за деньги (подлецов – прим. НСН)», – сказал еще один пленный.
Также украинские военные заявили, что российская сторона относится к ним «по-человечески»: пленных кормят, поят, дают курить, выводят в туалет.
«Пацаны, сдавайтесь в плен и давайте прекращать войну, чтобы люди не погибали», - призвал другой украинский пограничник.
В тот же день военкоры сообщили, со ссылкой на данные Минобороны РФ, что за неделю «были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек».
Президент России Владимир Путин 15 декабря на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций заявил о росте числа сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.
«В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сказал глава государства.
Также президент сообщил о продолжении работы по обмену пленными.
Украинские войска потеряли в ходе контрнаступления 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал Путин в ходе прямой линии в четверг. По словам президента, это и есть результаты демилитаризации, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Политические долги» погашать не выгодно: Экономист раскрыл пользу уплаты процентов
- Памятник Егору Летову предложили установить в Омске
- Власти Курской области опровергли информацию об открытии аэропорта
- Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на должность президента
- Полиция задержала более 80 мигрантов на столичном рынке «Садовод»
- «Пацаны, бросайте оружие, сдайтесь в плен!» Украинские пограничники обвинили командование ВСУ
- СК возбудил уголовное дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла
- МЧС предупредило москвичей о снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с
- Эмир Кувейта шейх Наваф умер в возрасте 86 лет
- СМИ: Певица Орбакайте вернется обратно в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru