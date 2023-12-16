«Пацаны, бросайте оружие, сдайтесь в плен!» Украинские пограничники обвинили командование ВСУ

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен. Президент Путин подтвердил эти факты.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», – написал он в своем Telegram-канале 16 декабря.

Курский губернатор призвал бойцов ВСУ выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу», чтобы сберечь свои жизни.

Таким образом стали известны подробности пленения украинских военных, ролик с которыми ближе к полуночи в пятницу опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео – шесть мужчин в камуфляже, которые назвали себя пограничниками четвертой украинской заставы.

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«Командиры обманули их, отправив на фронт и сказав, что российских военных там нет. В итоге их обвиняют в дезертирстве», – отмеччают журналисты.

Один из них заявил, что военные оказались в российском плену из-за халатного отношения к ним командования.

«Сказали, пацаны, идите, все нормально, разведка все проверила. По итогу мы находимся в плену. И то благодаря тому, что (российские – прим. НСН) ребята нас не убили. они над нами сжалились», – отметил украинский боец.

«Пацаны, бросайте оружие, лучше сдайтесь в плен. Оно того не стоит – погибать за деньги (подлецов – прим. НСН)», – сказал еще один пленный.

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Также украинские военные заявили, что российская сторона относится к ним «по-человечески»: пленных кормят, поят, дают курить, выводят в туалет.

«Пацаны, сдавайтесь в плен и давайте прекращать войну, чтобы люди не погибали», - призвал другой украинский пограничник.

В тот же день военкоры сообщили, со ссылкой на данные Минобороны РФ, что за неделю «были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек».

Пленный украинский солдат решил остаться в России

Президент России Владимир Путин 15 декабря на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций заявил о росте числа сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

«В последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сказал глава государства.

Также президент сообщил о продолжении работы по обмену пленными.

Украинские войска потеряли в ходе контрнаступления 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, сказал Путин в ходе прямой линии в четверг. По словам президента, это и есть результаты демилитаризации, сообщает «Радиоточка НСН».



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