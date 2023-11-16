Пленный украинский солдат решил остаться в России

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Владимир Пиявка отказался от предложения обмена, так как он решил остаться жить в России, сообщает РИА Новости.

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Боец заявил, не хочет возвращаться на Украину, при этом раскритиковав свое командование. Он отметил, что солдат «кинули как кусок мяса». Пиявка указал, что на поле боя отправляют даже восемнадцатилетних, которые только окончили школу. Мобилизуют и людей с психическими отклонениями.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в последние недели было взято в плен много бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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