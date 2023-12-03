СМИ: российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил России взяла в плен украинского пограничника в Черниговской области, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации издания, российская ДРГ ликвидировала группу пограничников и солдат противника. Бойцы ВС РФ зачистили блиндаж и взяли в плен сотрудника украинской пограничной службы.
На Украине заявили, что это произошло из-за халатности командиров ВСУ и большого опыта российских спецназовцев.
Минобороны России 29 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Артемовское Донецкой республики. По данным ведомства, все атаки украинских сил были отражены, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru