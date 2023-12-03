СМИ: российская ДРГ взяла в плен украинского пограничника

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил России взяла в плен украинского пограничника в Черниговской области, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российских бойцов наградили за уничтожение Leopard 1A

По информации издания, российская ДРГ ликвидировала группу пограничников и солдат противника. Бойцы ВС РФ зачистили блиндаж и взяли в плен сотрудника украинской пограничной службы.

На Украине заявили, что это произошло из-за халатности командиров ВСУ и большого опыта российских спецназовцев.

Минобороны России 29 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Артемовское Донецкой республики. По данным ведомства, все атаки украинских сил были отражены, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссийская АрмияРазведка

Горячие новости

Все новости

партнеры