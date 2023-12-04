СМИ: ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
Подразделения добровольческого корпуса «Экспедиционный» перерезали последнюю трассу, по которой снабжалась группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска и Соледара, передает ТАСС.
Российские силы несколькими колоннами вышли на дорогу Артемовск — Часов Яр, рассказал помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
По его словам, украинские военные начали выходить на связь и просить о сдаче в плен. Селиванов полагает, что бойцы ВСУ ждут ночи.
Представитель отряда добавил, что взятие под контроль трассы открывает российским войскам дорогу на Краматорск.
В беседе с изданием Interia генерал армии Польши Леон Коморницкий заявил, что российские силы перешли к тактике полного уничтожения противника, передает «Радиоточка НСН».
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