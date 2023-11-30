Москалькова: омбудсмены РФ и Украины одновременно посетили по 119 пленных
Уполномоченные по правам человека России и Украины одновременно посетили по 119 пленных, написала в своем Telegram-канале омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, омбудсмены посетили пленных военнослужащих обеих стран на условиях взаимности при содействии Министерства обороны России.
Москалькова уточнила, что посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся в РФ. Представитель Киева Дмитрий Лубинец — 119 россиян на территории Украины.
В начале октября украинские власти заявили о возвращении РФ тел еще 64 погибших российских военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru