Москалькова: омбудсмены РФ и Украины одновременно посетили по 119 пленных

Уполномоченные по правам человека России и Украины одновременно посетили по 119 пленных, написала в своем Telegram-канале омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Пленный украинский солдат решил остаться в России

По ее словам, омбудсмены посетили пленных военнослужащих обеих стран на условиях взаимности при содействии Министерства обороны России.

Москалькова уточнила, что посетила 119 украинских военнослужащих, находящихся в РФ. Представитель Киева Дмитрий Лубинец — 119 россиян на территории Украины.

В начале октября украинские власти заявили о возвращении РФ тел еще 64 погибших российских военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеУкраинаРоссияТатьяна Москалькова

Горячие новости

Все новости

партнеры