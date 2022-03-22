«Кинжал» Судного дня: России предложили не беспокоиться насчет гиперзвуковых ракет США

Россия испытала своё супероружие, хотя пустило в ход не все свои козыри, заявил НСН историк Евгений Норин.

Если в США серьезно захотят, то там за несколько лет создадут гиперзвуковой аналог российскому «Кинжалу», но сейчас России надо думать не об этом, а о более реальных проблемах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил военный историк Евгений Норин.

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Ранее президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подчеркнув, что она неуязвима. Норин отметил, что пока не понятно, нужно ли такое оружие другим странам, и следует ли опасаться этого в России.

«Если США свирепо озаботятся вопросом создания гиперзвукового оружия, то такие ракеты появятся там в течение достаточно обозримого времени. Что они разрабатывают за закрытыми дверями – мы не знаем, потому что такие проекты далеко не всегда афишируются. Но я не думаю, что это займет у них невероятное количество времени. Это вопрос нескольких лет, но не думаю, что это займет несколько десятилетий», - отметил он.
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Историк подчеркнул, что России следует обратить внимание на более серьезные проблемы, чем создание такого оружия в других странах.

«Вопрос только в том, чем нам угрожает создание гиперзвукового оружия в США. Такие штуки, конечно, могут использоваться для повышения уровня угрозы. Но, будем честны, на данный момент нас должно заботить не гипотетическое появление у США или у других стран гиперзвукового оружия, а значительно более актуальные проблемы. Я не думаю, что сейчас надо придавать гигантское значение этому вопросу», - добавил Норин.

При этом он считает, что в ходе спецоперации на Украине следует использовать не единичное гиперзвуковое оружие, а стандартные массовые образцы.

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«Да, "Кинжал" - это наше преимущество. Но надо понимать, что это достаточно тонкий специфический инструмент. Но в рамках спецоперации на Украине вопросы решает не единичное чудо-оружие, а массовые образцы. Они у нас все-таки более-менее стандартные. Хотя Россия до сих пор не использовала свои самые большие пушки, в том числе серийные. Потому что некоторые из них, тяжелые бомбардировщики – это совсем уже оружие Судного дня, поэтому его, очевидно, и придерживают. Оружие развивается непрерывно. Рано или поздно появятся средства ПРО, которые смогут поражать гиперзвуковые ракеты. Но сейчас это оружие, действительно, трудно остановить. Кажется, что в случае спецоперации на Украине использование «Кинжала» - это возможность испытать его на реальном противнике, который обладает ПВО и будет активно отбиваться. Попробовали – получилось», - заключил Норин.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США не будут воевать за Украину, они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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