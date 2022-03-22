«Кинжал» Судного дня: России предложили не беспокоиться насчет гиперзвуковых ракет США

Историк подчеркнул, что России следует обратить внимание на более серьезные проблемы, чем создание такого оружия в других странах.

«Вопрос только в том, чем нам угрожает создание гиперзвукового оружия в США. Такие штуки, конечно, могут использоваться для повышения уровня угрозы. Но, будем честны, на данный момент нас должно заботить не гипотетическое появление у США или у других стран гиперзвукового оружия, а значительно более актуальные проблемы. Я не думаю, что сейчас надо придавать гигантское значение этому вопросу», - добавил Норин.

При этом он считает, что в ходе спецоперации на Украине следует использовать не единичное гиперзвуковое оружие, а стандартные массовые образцы.