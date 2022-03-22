«Кинжал» Судного дня: России предложили не беспокоиться насчет гиперзвуковых ракет США
Россия испытала своё супероружие, хотя пустило в ход не все свои козыри, заявил НСН историк Евгений Норин.
Если в США серьезно захотят, то там за несколько лет создадут гиперзвуковой аналог российскому «Кинжалу», но сейчас России надо думать не об этом, а о более реальных проблемах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил военный историк Евгений Норин.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подчеркнув, что она неуязвима. Норин отметил, что пока не понятно, нужно ли такое оружие другим странам, и следует ли опасаться этого в России.
«Если США свирепо озаботятся вопросом создания гиперзвукового оружия, то такие ракеты появятся там в течение достаточно обозримого времени. Что они разрабатывают за закрытыми дверями – мы не знаем, потому что такие проекты далеко не всегда афишируются. Но я не думаю, что это займет у них невероятное количество времени. Это вопрос нескольких лет, но не думаю, что это займет несколько десятилетий», - отметил он.
Историк подчеркнул, что России следует обратить внимание на более серьезные проблемы, чем создание такого оружия в других странах.
«Вопрос только в том, чем нам угрожает создание гиперзвукового оружия в США. Такие штуки, конечно, могут использоваться для повышения уровня угрозы. Но, будем честны, на данный момент нас должно заботить не гипотетическое появление у США или у других стран гиперзвукового оружия, а значительно более актуальные проблемы. Я не думаю, что сейчас надо придавать гигантское значение этому вопросу», - добавил Норин.
При этом он считает, что в ходе спецоперации на Украине следует использовать не единичное гиперзвуковое оружие, а стандартные массовые образцы.
«Да, "Кинжал" - это наше преимущество. Но надо понимать, что это достаточно тонкий специфический инструмент. Но в рамках спецоперации на Украине вопросы решает не единичное чудо-оружие, а массовые образцы. Они у нас все-таки более-менее стандартные. Хотя Россия до сих пор не использовала свои самые большие пушки, в том числе серийные. Потому что некоторые из них, тяжелые бомбардировщики – это совсем уже оружие Судного дня, поэтому его, очевидно, и придерживают. Оружие развивается непрерывно. Рано или поздно появятся средства ПРО, которые смогут поражать гиперзвуковые ракеты. Но сейчас это оружие, действительно, трудно остановить. Кажется, что в случае спецоперации на Украине использование «Кинжала» - это возможность испытать его на реальном противнике, который обладает ПВО и будет активно отбиваться. Попробовали – получилось», - заключил Норин.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США не будут воевать за Украину, они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.
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