«Град» в Донецке и оружие Вермахта: Российская армия продолжает наступление под Киевом и Мариуполем

Украинские националисты устроили диверсию на химзаводе в Сумах и обстреляли Донецк из «Градов» на фоне призывов России сложить оружие.

Минобороны России в начале новой недели спецоперации на Украине сообщило об успехах под Киевом и Ровно.

При этом Украина не собирается сдавать Мариуполь, обстреливает Донецк и устраивает новые диверсии.

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НАЕМНИКИ В РОВНО И ОРУЖИЕ ВЕРМАХТА

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ночь на понедельник был нанесен высокоточный удар по Ровенской области Украины, которая находится между Киевом и Львовом.

«Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», – сказал Конашенков.

Он отметил, что в результате этого удара уничтожено более 80 наемников и националистов.

Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео с оружием, захваченным под Киевом.

В ведомстве сообщили, что российские ВДВ «вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним».

По данным РИА Новости, среди оружия, показанного на видео, есть пистолеты-пулеметы, находившиеся на вооружении у Вермахта и СС во время Второй мировой войны. Кроме того, националисты бросили танки, немецкие гранатометы и противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».

Всего за ночь российские военные уничтожили 44 военных объекта Украины. С начала спецоперации, которая началась 24 февраля, уничтожено 1 506 единиц бронетехники ВСУ.

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«ГРАД» В ДОНЕЦКЕ И АММИАК В СУМАХ

В Донецкой области под контроль российских военных перешло село Сладкое, расположенное между Марьинкой и Волновахой.

«Подразделения российских Вооруженных сил за ночь продвинулись еще на четыре километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс"», сообщил Конашенков.

При этом сам Донецк был обстрелян ВСУ из «Градов»

Как отмечают власти ДНР, в 8:50 по Петровскому району города было выпущено 40 ракет из «Града», через полчаса произошел новый обстрел. На этот раз артиллерийскими снарядами.

Правда, обстрелы Донецка вскоре могут прекратиться, считает глава ДНР Денис Пушилин.

«Я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьезно сейчас достается. Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация в Мариуполе, взятие которого в России называют «символическим событием», пока неоднозначная. Украинские военные отказываются сдаваться.

«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», - сказала министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в интервью украинским СМИ.

По ее словам, украинская армия не собирается покидать Мариуполь, несмотря на то, что российские военные пообещали сохранить жизнь военным, которые покинуть Мариуполь и сдадут оружие.

Между тем, националисты продолжают устраивать диверсии на химических предприятиях.

«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России», - сообщил генерал-майор Конашенков.
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По его словам, на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака, правда ветер, дувший «не в сторону города», позволил уберечь от проблем мирных жителей.

По данным Госслужбы по ЧС Украины, около 9 утра понедельника аварию удалось ликвидировать.

В выходные в Минобороны РФ предупреждали, что националисты заминировали склад с аммиаком на заводе «Сумыхимпром», чтобы устроить массовое отравление в случае входа в город российских войск.

Тем временем, российское военное ведомство опубликовало в понедельник видео с маршем российской бронетехники в Сумской области. По данным Минобороны, «подразделения Вооруженных сил России продолжают блокирование позиций ВСУ и националистических батальонов а Сумской области».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраина
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