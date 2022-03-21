«Град» в Донецке и оружие Вермахта: Российская армия продолжает наступление под Киевом и Мариуполем

НАЕМНИКИ В РОВНО И ОРУЖИЕ ВЕРМАХТА

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ночь на понедельник был нанесен высокоточный удар по Ровенской области Украины, которая находится между Киевом и Львовом.

«Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», – сказал Конашенков.

Он отметил, что в результате этого удара уничтожено более 80 наемников и националистов.

Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео с оружием, захваченным под Киевом.

В ведомстве сообщили, что российские ВДВ «вытеснили из населенного пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили танки, бронетранспортеры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним».

По данным РИА Новости, среди оружия, показанного на видео, есть пистолеты-пулеметы, находившиеся на вооружении у Вермахта и СС во время Второй мировой войны. Кроме того, националисты бросили танки, немецкие гранатометы и противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и ПЗРК «Игла-1».

Всего за ночь российские военные уничтожили 44 военных объекта Украины. С начала спецоперации, которая началась 24 февраля, уничтожено 1 506 единиц бронетехники ВСУ.