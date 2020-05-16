Путин рассказал об уникальном российском оружии

Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что страна владеет уникальными видами оружия, которых нет у других государств. Об этом российский лидер рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», говоря о значении достижений фундаментальной науки..

По мнению Владимира Путина, у России не было бы современных видов вооружения, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры, отмечает Газета.ru

Путин рассказал об «оружии будущего» для вооруженных сил

«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, <…>, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подложки являются «оружием судного дня».

«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Американцы проговаривались, что намерены нанести первый удар. В Советском Союзе, когда эти лодки строили, всегда оговаривали, что только для нанесения ответного или ответно-встречного удара. Конечно, весь мир они не уничтожат, но цивилизованную страну стереть с лица земли проблемы нет. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:НаукаРоссияОружиеВладимир Путин
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