Путин рассказал об уникальном российском оружии

«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, <…>, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира», — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подложки являются «оружием судного дня».

«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Американцы проговаривались, что намерены нанести первый удар. В Советском Союзе, когда эти лодки строили, всегда оговаривали, что только для нанесения ответного или ответно-встречного удара. Конечно, весь мир они не уничтожат, но цивилизованную страну стереть с лица земли проблемы нет. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.

