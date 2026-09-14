Лихачев раскрыл время подхода радиации к Вене в случае аварии на ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о серьезных рисках в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ. Об этом он заявил журналистам на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в столице Австрии, передает РИА Новости.

По словам главы «Росатома», радиоактивное облако в случае катастрофы способно достичь Вены всего за двое с половиной суток. Лихачев напомнил, что расстояние от крупнейшего в Европе атомного объекта до австрийской столицы составляет порядка 1400 километров, а при умеренном ветре заражение распространится крайне быстро.

Лихачев: ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом рядом с ЗАЭС, есть погибшие и раненые

«Ее дай Бог, не приведи Господь, радиоактивное облако до сюда дойдет за двое с небольшим суток», – предупредил Лихачев. Руководитель госкорпорации призвал европейских лидеров публично дистанцироваться от преступных действий Украины, направленных на провоцирование ядерной угрозы.

Лихачев также отметил резкую эскалацию ситуации на площадке станции и в городе-спутнике Энергодаре с конца апреля текущего года. За последние четыре с половиной месяца украинские военные нанесли более 750 ударов дронами и артиллерией по территории ЗАЭС и прилегающим районам.

Глава Украины Владимир Зеленский и его окружение ударами по Запорожской АЭС (ЗАЭС) провоцируют ядерную катастрофу. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУЕвропаРадиацияРосатом

Горячие новости

Все новости

партнеры