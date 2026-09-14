Лихачев раскрыл время подхода радиации к Вене в случае аварии на ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о серьезных рисках в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за ударов ВСУ. Об этом он заявил журналистам на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в столице Австрии, передает РИА Новости.
По словам главы «Росатома», радиоактивное облако в случае катастрофы способно достичь Вены всего за двое с половиной суток. Лихачев напомнил, что расстояние от крупнейшего в Европе атомного объекта до австрийской столицы составляет порядка 1400 километров, а при умеренном ветре заражение распространится крайне быстро.
«Ее дай Бог, не приведи Господь, радиоактивное облако до сюда дойдет за двое с небольшим суток», – предупредил Лихачев. Руководитель госкорпорации призвал европейских лидеров публично дистанцироваться от преступных действий Украины, направленных на провоцирование ядерной угрозы.
Лихачев также отметил резкую эскалацию ситуации на площадке станции и в городе-спутнике Энергодаре с конца апреля текущего года. За последние четыре с половиной месяца украинские военные нанесли более 750 ударов дронами и артиллерией по территории ЗАЭС и прилегающим районам.
Глава Украины Владимир Зеленский и его окружение ударами по Запорожской АЭС (ЗАЭС) провоцируют ядерную катастрофу. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач объяснила причину осенней хандры и назвала способы борьбы с ней
- Юрист рассказал, в каком случае Долина может лишиться новой квартиры
- ВС России нанесли новые удары по ж/д объектам на западе Украины
- Лихачев раскрыл время подхода радиации к Вене в случае аварии на ЗАЭС
- Трамп потребовал от других стран вернуть США траты на войну с Ираном
- Машина за миллион: Почему россияне пересели на старые иномарки
- Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
- В Госдуме назвали цели военных учений России в Средней Азии
- Ударные спутники: Кому угрожает американское космическое оружие
- Силы ПВО уничтожили 173 украинских беспилотника за день