Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек

Продюсерским составом проекта выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез. По словам Хайек, фильм расскажет историю запретной любви и станет интимным путешествием в мир познания другого человека, позволяющим зрителям заново оценить простые вещи, которые часто принимаются как должное.

Точная премьера ленты пока не анонсирована, однако релиз предварительно намечен на 2027 год. Поиском дистрибьютора создатели планируют заниматься только после полного завершения производственного цикла и финального монтажа картины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

