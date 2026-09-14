Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
Российский актер Юра Борисов присоединился к касту режиссерского дебюта Сальмы Хайек под названием «Арена». Об этом сообщает издание Variety.
Мексикано-американская звезда самостоятельно написала сценарий к своей новой работе, охарактеризовав ее как эпическую и романтическую приключенческую картину. Съемочный процесс развернулся в мексиканских штатах Кинтана-Роо и Веракрус. Компанию Борисову на съемочной площадке составит британская модель и актриса Кара Делевинь, известная по ленте «Валериан и город тысячи планет».
Продюсерским составом проекта выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез. По словам Хайек, фильм расскажет историю запретной любви и станет интимным путешествием в мир познания другого человека, позволяющим зрителям заново оценить простые вещи, которые часто принимаются как должное.
Точная премьера ленты пока не анонсирована, однако релиз предварительно намечен на 2027 год. Поиском дистрибьютора создатели планируют заниматься только после полного завершения производственного цикла и финального монтажа картины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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