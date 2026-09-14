Вассерман раскрыл, из-за чего он не общается с живущим на Украине братом
Депутат Государственной думы и публицист Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками и друзьями, проживающими на Украине. Такое заявление он сделал в интервью Ксении Собчак, видеозапись которого была опубликована в VK Видео.
В ходе беседы ведущая поинтересовалась у Вассермана, как его брат относится к текущей политической позиции парламентария. Ответ эрудита оказался кратким — он понятия не имеет, поскольку после начала боевых действий полностью оборвал все контакты с людьми, находящимися на территории Украины.
По словам Вассермана, решение разорвать связи было осознанным и вынужденным. Депутат сильно опасается за безопасность близких людей, поскольку публичное общение с русским политиком могло бы обернуться для них неприятностями и проблемами с местными властями.
Парламентарий, родившийся и выросший в Одессе, не теряет надежды на изменение ситуации в будущем. Вассерман выразил уверенность, что сможет лично наведаться в родной город и возобновить дружеские связи с близкими ему людьми.
В апреле Вассерман заявил, что не будет переизбираться по своему одномандатному округу в новый состав Госдумы, так как не сумел найти спонсоров для своей кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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