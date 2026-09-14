Вассерман раскрыл, из-за чего он не общается с живущим на Украине братом

Депутат Государственной думы и публицист Анатолий Вассерман прекратил общение с родственниками и друзьями, проживающими на Украине. Такое заявление он сделал в интервью Ксении Собчак, видеозапись которого была опубликована в VK Видео.

В ходе беседы ведущая поинтересовалась у Вассермана, как его брат относится к текущей политической позиции парламентария. Ответ эрудита оказался кратким — он понятия не имеет, поскольку после начала боевых действий полностью оборвал все контакты с людьми, находящимися на территории Украины.