Машина за миллион: Почему россияне пересели на старые иномарки

Ян Хайцеэр заявил НСН, что россияне полюбили старые авто из-за отсутствия утилизационного сбора и из-за экологического класса топлива. 

Сегодня старую иномарку в приличном состоянии можно купить за миллион рублей, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

В 2026 году у россиян вырос интерес к старым иномаркам, которым насчитывается 30 и более лет, рассказали Autonews.ru. Такие автомобили часто называют «безутильными» — благодаря значительному возрасту за них не нужно платить утилизационный сбор. Однако есть целый ряд нюансов, о которых нужно знать покупателям, предупреждают продавцы. Хайцеэр раскрыл причины тренда и стоимость таких машин.

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«Конечно, отсутствие утилизационного сбора очень влияет, но еще и топливо «Евро-0». Ностальгия по молодости была всегда, но это достаточно серьезные инвестиции. Эти люди вкладывают в машины другие деньги и делают их достаточно новыми. В основном люди покупают, чтобы ездить, а ностальгия подразумевает реставрацию. А реставрация – это дорога история. У всего есть износ, ничего вечного нет, качество сохраняется, но машину сложно назвать новой. Запас прочности тогда был выше, чем у современных автомобилей, но это не новый автомобиль в любом случае. В зависимости от состояния цены могут варьироваться от 300 тысяч до полутора миллиона рублей. 300 тысяч – это, грубо говоря, ведро, а миллион-полтора – это машина, за которой ухаживали», - рассказал он.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН заметил, что утильсбор является негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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