«Конечно, отсутствие утилизационного сбора очень влияет, но еще и топливо «Евро-0». Ностальгия по молодости была всегда, но это достаточно серьезные инвестиции. Эти люди вкладывают в машины другие деньги и делают их достаточно новыми. В основном люди покупают, чтобы ездить, а ностальгия подразумевает реставрацию. А реставрация – это дорога история. У всего есть износ, ничего вечного нет, качество сохраняется, но машину сложно назвать новой. Запас прочности тогда был выше, чем у современных автомобилей, но это не новый автомобиль в любом случае. В зависимости от состояния цены могут варьироваться от 300 тысяч до полутора миллиона рублей. 300 тысяч – это, грубо говоря, ведро, а миллион-полтора – это машина, за которой ухаживали», - рассказал он.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН заметил, что утильсбор является негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК.

