«Скорее всего, он имеет в виду ударное оружие космического базирования. Есть наземного базирования, а есть космическое. Такая программа была в СССР, потом она была закрыта. Теоретически работы, конечно, ведутся. Когда в США появляются многотысячные группировки спутников, уже много подходов к решению задачи создания такого космического вооружения. Большие группировки спутников этому помогают. Никакие международные нормы это не нарушает, запрещено в космос выводить оружие массового поражения, остальное не запрещено», - отметил он.

Он подчеркнул, что США в последние годы активно работают над таким вооружением.

«В последние годы в США эти работы сильно усилились. Например, не так давно американский лидер Дональд Трамп рассказал о «Золотом куполе», это спутниковая система, там спутники-перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, но они легко могут быть модифицированы для борьбы с другими спутниками, в ударные спутники. В этом нет ничего хорошего, но для тех, кто на Земле, это не опасно. Если дело дойдет до реальных боевых действий в космосе, будет опасное засорение космического пространства», - рассказал собеседник НСН.

Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с НСН ранее заявил, что США рискуют обрубить всю связь на планете своими попытками противодействия мнимым российским ядерным угрозам в кссмосе.

