Ударные спутники: Кому угрожает американское космическое оружие
Если дело дойдет до реальных боевых действий в космосе, будет опасное засорение космического пространства, заявил НСН Иван Моисеев.
Американцы разрабатывают спутники для защиты от баллистических ракет, но при необходимости их можно сделать ударными, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он не уточнил, о чем идет речь. Моисеев предположил, что имеется в виду.
«Скорее всего, он имеет в виду ударное оружие космического базирования. Есть наземного базирования, а есть космическое. Такая программа была в СССР, потом она была закрыта. Теоретически работы, конечно, ведутся. Когда в США появляются многотысячные группировки спутников, уже много подходов к решению задачи создания такого космического вооружения. Большие группировки спутников этому помогают. Никакие международные нормы это не нарушает, запрещено в космос выводить оружие массового поражения, остальное не запрещено», - отметил он.
Он подчеркнул, что США в последние годы активно работают над таким вооружением.
«В последние годы в США эти работы сильно усилились. Например, не так давно американский лидер Дональд Трамп рассказал о «Золотом куполе», это спутниковая система, там спутники-перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, но они легко могут быть модифицированы для борьбы с другими спутниками, в ударные спутники. В этом нет ничего хорошего, но для тех, кто на Земле, это не опасно. Если дело дойдет до реальных боевых действий в космосе, будет опасное засорение космического пространства», - рассказал собеседник НСН.
Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с НСН ранее заявил, что США рискуют обрубить всю связь на планете своими попытками противодействия мнимым российским ядерным угрозам в кссмосе.
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