ВС России нанесли новые удары по ж/д объектам на западе Украины

Российские военнослужащие вновь нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Соответствующую информацию 14 сентября опубликовало Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что ВС России продолжили поражение объектов, используемых для перевозки грузов военного назначения из европейских стран. Удары наносятся системно по ключевым транспортным узлам противника.

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Кроме того, в результате применения беспилотных летательных аппаратов в порту Одессы было поражено сухогрузное судно. По данным Минобороны, корабль доставлял грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в сети публиковались кадры с горящими грузовиками и поврежденной заправкой на пограничном переходе Ягодин-Дорогуск. Об инцидентах на границе с Украиной также сообщил польский премьер Дональд Туск, отметив, что военные засекли несколько аппаратов, один из которых атаковал поезд Киев-Варшава, а второй упал вблизи КПП. Он допустил возможную эскалацию между Россией и Польшей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперация

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