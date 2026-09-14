Трамп потребовал от других стран вернуть США траты на войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп потребовал от зарубежных государств возместить Вашингтону убытки, понесенные в ходе конфликта с Ираном. Соответствующее заявление американский лидер сделал в своей социальной сети, передает RT.
По словам главы Белого дома, страны, не оказавшие Соединенным Штатам никакой поддержки, обязаны компенсировать затраты после завершения боевых действий. Трамп подчеркнул, что нефть поступает через Ормузский пролив, и государства-потребители несут прямую ответственность за безопасность маршрута.
Американский лидер констатировал, что Вашингтон действует в интересах мирового сообщества в значительно большей степени, чем ради собственной выгоды. Подобная ситуация, по утверждению Трампа, сохраняется на протяжении многих поколений, однако теперь союзникам придется разделить финансовое бремя конфликта на Ближнем Востоке.
Между тем Иран через посредников передал США семь условий для открытия Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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