Трамп потребовал от других стран вернуть США траты на войну с Ираном

По словам главы Белого дома, страны, не оказавшие Соединенным Штатам никакой поддержки, обязаны компенсировать затраты после завершения боевых действий. Трамп подчеркнул, что нефть поступает через Ормузский пролив, и государства-потребители несут прямую ответственность за безопасность маршрута.

Американский лидер констатировал, что Вашингтон действует в интересах мирового сообщества в значительно большей степени, чем ради собственной выгоды. Подобная ситуация, по утверждению Трампа, сохраняется на протяжении многих поколений, однако теперь союзникам придется разделить финансовое бремя конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем Иран через посредников передал США семь условий для открытия Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

