Юрист рассказал, в каком случае Долина может лишиться новой квартиры

Хаминский отметил, что закон защищает добросовестных покупателей, однако в данной ситуации существуют определенные нюансы. Юрист предположил, что певица могла знать о проблемах с объектом недвижимости, поскольку уголовное дело возбудили в июне 2025 года и информация широко освещалась в прессе.

Формальный собственник квартиры не имеет значения — им мог быть как сам Райхельсон, так и подставное лицо. При установлении факта покупки недвижимости на похищенные средства возбуждается дело по статье об отмывании денег. У следствия и суда могут возникнуть сомнения в реальности сделки, что приведет к потере еще одной квартиры.

Ранее риелтор рассказал о новой московской квартире Долиной, расположенной в доме в ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

