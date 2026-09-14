Юрист рассказал, в каком случае Долина может лишиться новой квартиры

Певица Лариса Долина рискует потерять новое жилье за 250 миллионов рублей, если бизнесмена Игоря Райхельсона признают виновным в мошенничестве. Об этом NEWS.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, артистка стала владелицей апартаментов, где ранее проживал Райхельсон. Следствие утверждает, что бизнесмен похитил у компании «ВСМПО-Ависма» 5,1 миллиарда рублей. В случае признания его вины недвижимость могут изъять как приобретенную на преступные доходы.

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Хаминский отметил, что закон защищает добросовестных покупателей, однако в данной ситуации существуют определенные нюансы. Юрист предположил, что певица могла знать о проблемах с объектом недвижимости, поскольку уголовное дело возбудили в июне 2025 года и информация широко освещалась в прессе.

Формальный собственник квартиры не имеет значения — им мог быть как сам Райхельсон, так и подставное лицо. При установлении факта покупки недвижимости на похищенные средства возбуждается дело по статье об отмывании денег. У следствия и суда могут возникнуть сомнения в реальности сделки, что приведет к потере еще одной квартиры.

Ранее риелтор рассказал о новой московской квартире Долиной, расположенной в доме в ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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