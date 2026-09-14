Юрист рассказал, в каком случае Долина может лишиться новой квартиры
Певица Лариса Долина рискует потерять новое жилье за 250 миллионов рублей, если бизнесмена Игоря Райхельсона признают виновным в мошенничестве. Об этом NEWS.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, артистка стала владелицей апартаментов, где ранее проживал Райхельсон. Следствие утверждает, что бизнесмен похитил у компании «ВСМПО-Ависма» 5,1 миллиарда рублей. В случае признания его вины недвижимость могут изъять как приобретенную на преступные доходы.
Хаминский отметил, что закон защищает добросовестных покупателей, однако в данной ситуации существуют определенные нюансы. Юрист предположил, что певица могла знать о проблемах с объектом недвижимости, поскольку уголовное дело возбудили в июне 2025 года и информация широко освещалась в прессе.
Формальный собственник квартиры не имеет значения — им мог быть как сам Райхельсон, так и подставное лицо. При установлении факта покупки недвижимости на похищенные средства возбуждается дело по статье об отмывании денег. У следствия и суда могут возникнуть сомнения в реальности сделки, что приведет к потере еще одной квартиры.
Ранее риелтор рассказал о новой московской квартире Долиной, расположенной в доме в ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам впервые за 30 лет разрешат легально покупать противогазы
- В Москве охранник избил посетителя бара на Арбате
- Врач объяснила причину осенней хандры и назвала способы борьбы с ней
- Юрист рассказал, в каком случае Долина может лишиться новой квартиры
- ВС России нанесли новые удары по ж/д объектам на западе Украины
- Лихачев раскрыл время подхода радиации к Вене в случае аварии на ЗАЭС
- Трамп потребовал от других стран вернуть США траты на войну с Ираном
- Машина за миллион: Почему россияне пересели на старые иномарки
- Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
- В Госдуме назвали цели военных учений России в Средней Азии